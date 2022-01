La Giornata della Memoria sarà ricordata anche a Potenza: la Sezione ANPI “Bruna Dradi” di Potenza incontra il Liceo classico e il Liceo scientifico, in attesa di ultimare l’agenda degli impegni. Due incontri da remoto, che però testimoniano la tenace determinazione a non frenare le occasioni di riflessione collettiva sulle pagine più dolorose della nostra storia.



Il primo appuntamento sarà l’assemblea d’istituto del Liceo classico Quinto Orazio Flacco di Potenza, convocata spontaneamente dai ragazzi con il plauso della scuola. Un momento di confronto diretto con i ragazzi, al quale prenderanno parte Marco Di Geronimo, Presidente dell’ANPI Potenza, e il noto attore Gioele Dix, autore del libro Quando tutto questo sarà finito (Mondadori), nel quale racconta la storia della sua famiglia, perseguitata dalle leggi razziali. L’assemblea si terrà nella prima parte della mattinata.



A partire dalle 11:00, invece, l’incontro organizzato dal Liceo scientifico Galileo Galilei, punto apicale di vari percorsi di approfondimento che la scuola ha dedicato ai temi del fascismo eterno e delle persecuzioni. Al dibattito online, in cui interverranno anche gli studenti con i loro contributi, oltre a Di Geronimo prenderà parte anche il professor Tonino Califano e rivolgerà un suo saluto l’attore e regista di fama Moni Ovadia.



«La Giornata della Memoria ci riguarda da vicino» sottolinea Di Geronimo «come emerge da vari articoli di questi giorni, che ricordano gli intrecci tra la Basilicata e la comunità ebraica. È importante non dimenticare questi eventi, che non sono ricordi sbiaditi di un passato ormai superato, ma moniti eterni che ci impegnano a lottare sempre per la giustizia, per la libertà e per la pace».