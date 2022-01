In queste ore, molti concittadini mi stanno chiedendo se le scuole a Latronico riapriranno il giorno 7/01, ed io come tutti i sindaci sto aspettando le decisioni ufficiali di stasera del Governo e poi semmai quelle della nostra regione, ma già vi posso dire come nel caso della nostra comunità (81 positivi ufficiali), tracciamenti ancora da fare, esiti di tampone ancora da verificare, e con altri screening da fare ad iniziare da quello della popolazione scolastica, sarebbe improponibile aprire le scuole venerdì mattina.

Quindi sicuramente se il Governo nazionale e/o regionale non faranno provvedimenti in tal senso, io non farò mancare domani sera una mia ordinanza di chiusura sicuramente fino al 10/01 per le ragioni dette e poi si vedrà con l’evolversi della situazione.

Detto questo, io approvo la proposta di alcuni Governatori di regione (De Luca, Zaia, ecc.) di sospendere le attività per almeno due settimane per far passare questa ondata e per organizzarsi bene, perché purtroppo in questo momento sarebbe difficilissimo far fare attività scolastiche con classi a metà, docenti positivi o in quarantena e protocolli da rispettare e decisi all’ultimo momento.

Dico questo anche essendo molto favorevole che la scuola debba essere fatta sempre in presenza, ma in alcune situazioni difendere il principio a tutti i costi può avere il risultato contrario, cioè indebolire quello stesso principio.



Fausto De Maria, sindaco di Latronico