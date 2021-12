L’attivazione del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università della Basilicata è un dato positivo sia per l’UNIBAS perché arricchisce l’offerta formativa che per la Città di Potenza e per la Basilicata.

Il nuovo Corso di Laurea per evitare che diventi l’ennesima occasione mancata, è necessario che esso venga inserito in un’idea di sviluppo della Città di Potenza e da qui per l’intera Basilicata.

A tal fine è necessario evitare che esso diventi l’ennesimo “postificio” utile alle solite filiere clientelari per il mantenimento di quelle rendite di posizione che sono il vero problema della nostra Regione e della Città di Potenza.

Al netto della giusta e legittima autonomia dell’Università, il M5S auspica che vengano create le condizioni perché il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’UNIBAS diventi punto di riferimento per la ricerca medica. Perché ciò sia possibile è necessario da subito attrarre le migliori menti esistenti in Italia, individuando nello specifico i settori di ricerca capaci di fare da traino sia per lo specifico corso di laurea che per l’intera UNIBAS.

In più occasioni il M5S ha sottolineato che l’UNIBAS diventi leva di sviluppo e crescita per la Città di Potenza e per la stessa Basilicata, per questa ragione tanto le Istituzioni, per prime Regione e Comune di Potenza, quanto la stessa comunità potentina devono entrare nella logica che l’UNIBAS sia un Bene Comune e in quanto tale da valorizzare nell’interesse della Comunità.

Il M5S dal canto suo verificherà che quanto auspicato si traduca in azione politica e amministrativa lavorando anche su una idea di sviluppo che ponga al centro l’UNIBAS.