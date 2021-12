L’E.I.P.L.I. al sicuro grazie al senatore lucano Arnaldo Lomuti. “Abbiamo fatto un primo passo per salvare la funzionalità di un ente storico, di importanza strategica, vittima della mala politica che per anni lo ha letteralmente ammazzato di debiti tanto da porlo in liquidazione sotto guida commissariale. Un malato in via terminale in attesa che le sue funzioni vengano assorbite da una nuova società costituenda. Sotto organico, indebitato fino all’osso, che gestisce il nostro bene più prezioso: l’acqua, in tutto 8 invasi che forniscono un bene di fondamentale importanza a tre regioni. Oggi, con questo emendamento, stabilizziamo il malato e aumentiamo l’organico di 13 unità. È un primo passo verso la normalità. ma c’è ancora da lavorare. Chiederò a tutte le istituzioni lucane di aprire un tavolo per gestire e ottimizzare il comparto idrico lucano in moda tale da rilanciare l’agricoltura della Basilicata”.