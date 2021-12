Dopo tante battaglie per dare massima sicurezza alla comunità valligiana, finalmente si concretizza l’apertura della sede Arpab in Val d’Agri.

Questa giornata dà il senso di una ferma volontà politica da parte del Sindaco Cicala e dell'Amministrazione Comunale tutta, sostenuta dai primi cittadini del comprensorio.

Ad ogni modo, non saremmo arrivati all'annuncio di oggi, se non ci fosse stata una necessaria sinergia Istituzionale con la politica regionale e una piena collaborazione con gli enti di monitoraggio ambientale coinvolti.

La sede Arpab nel territorio di Viggiano risponderà ad una richiesta di salvaguardia dell'ambiente e della salute che proviene da tutti i cittadini della Val d'Agri.

Il ritmo di produzione del Centro Oli e dell' intera zona Industriale di Viggiano, finalmente sarà accompagnato da un controllo più diretto e costante delle emissioni potendo fornire risposte immediate e supportate dalla ricerca scientifica a tutta la Comunità.

È doveroso un ringraziamento alla Regione Basilicata, al Consiglio Regionale e al Direttore dell’Arpab Tisci, il quale ha profuso ogni sforzo necessario in tutti questi mesi per raggiungere un obiettivo molto sentito da tutti i cittadini della Valle.

Si tratta senza alcun dubbio di una giornata storica per tutta la Val d'Agri e per Viggiano: la tutela ambientale ed il controllo del territorio adesso diventano realtà.

Viggiano, 20 dicembre 2021



Amedeo Cicala

Sindaco di Viggiano