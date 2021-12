Nel voto di ieri, tenutosi per eleggere il nuovo Consiglio provinciale di Matera, Fratelli d’Italia con la lista “ “Insieme per la Provincia di Matera” ha eletto un proprio rappresentante in seno all’Assemblea di via Ridola.

Il più suffragato del partito di Giorgia Meloni è risultato essere il consigliere comunale di Matera, Augusto Toto, il quale ha totalizzato più di 5000 punti/voti ponderati su un totale di quasi 8.000 punti/voti raccolti dalla lista.

Un dato elettorale e politico importante per il partito guidato a livello provinciale dal capogruppo alla Regione Basilicata, Gianmichele Vizziello, che così continuerà ad essere rappresentato anche per il prossimo biennio da un proprio uomo.

Che di fatto rappresenterà la minoranza in Consiglio, visto la sua composizione che è venuta fuori dal voto dei trecento e più consiglieri comunali della provincia.

Il Segretario e tutta la classe dirigente provinciale si congratulano con Augusto Toto per il successo personale, certo che saprà ben rappresentare le istanze delle comunità materane.

Cosi come un vivo ringraziamento Vizziello ha rivolto nei confronti di tutti i candidati, dei consiglieri comunali che hanno espresso la propria preferenza su donne e uomini della lista prettamente di destra, nonché tutti i militanti che con il loro fattivo impegno hanno permesso di raggiungere il lusinghiero risultato.

Allo stesso modo si congratulano con il neo consigliere provinciale di Potenza , il sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro.

Dunque un appuntamento elettorale oltremodo positivo per la destra lucana che ottiene ben due rappresentanti nelle rispettive assemblee.



La Segreteria Provinciale

Fratelli d’Italia

Matera