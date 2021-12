Si sono tenute Sabato 18 Dicembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Matera alle quali hanno preso parte i consiglieri comunali e i sindaci del territorio.

Delle tre liste presentate ha ottenuto la maggioranza assoluta la lista del centrosinistra “Provincia Unita”, una grande vittoria e un grande risultato del Partito Democratico che elegge tutti e quattro i consiglieri candidati.

“Faccio i miei complimenti ai quattro consiglieri del PD eletti nel consiglio provinciale: Filomena Bucello, Carmine Alba, Francesco Mancini e Giovanni De Santis. Il campo largo del centrosinistra con il PD al centro del progetto dimostra di essere forte e presente nei territori. Sono molto soddisfatto del risultato che è frutto di un lavoro capillare in ogni comune della nostra Provincia dove possiamo contare su una classe dirigente che governa bene e che è in sintonia con i bisogni della gente. Sono convinto che i consiglieri del PD in seno al consiglio sapranno dare prova delle loro qualità umane e politiche, nonché di uno spirito riformatore nell’interesse dei cittadini. Così come è nella natura del nostro partito. Una vittoria questa che deve spronarci ancora di più a lavorare per la nostra provincia di Matera e continuare il grande lavoro che in questi anni è stato fatto con il Presidente Piero Marrese al quale va il mio apprezzamento.”

Ha dichiarato il segretario del PD provinciale Claudio Scarnato.