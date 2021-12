La Regione Basilicata, attraverso il Fondo “Basilicata si Progetta”, ex articolo 4 delle Legge Regionale 25/2020, ha stanziato un contributo economico per sostenere i comuni lucani, che entro il 30 giugno scorso, avevano la possibilità di usufruire di un cospicuo finanziamento atto a favorire la realizzazione di progetti di fattibilità tecnico-economica.



L’Amministrazione di Policoro, a guida Enrico Mascia, si è subito messa a lavoro per presentare alcune istanze e intercettare il finanziamento con il quale, grazie alla delibera di Giunta n.65 del 22/06/2021, intende realizzare degli interventi prioritari di cui la città ha fortemente bisogno. Quattro i progetti presentati che interesseranno aree, immobili e strutture comunali da candidare a successivi finanziamenti, che sono stati definitivamente approvati in Giunta comunale lo scorso 25 novembre.



L’ELENCO DEGLI INTERVENTI - Il primo progetto messo in campo dall’Amministrazione Mascia riguarda l’edilizia scolastica, ovvero l’intervento di messa in sicurezza dell’Istituto scolastico di Piazza Dante. I punti focali su cui si intende intervenire sono interventi finalizzati al consolidamento e all’adeguamento sismico delle strutture portanti, il superamento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico e la messa a norma degli impianti, oltre alla sistemazione delle aree esterne. Questi sono solo alcuni dei punti su cui il progetto si focalizza.



Il secondo riguarda la viabilità del centro abitato di Policoro: gli interventi proposti mirano a risolvere le criticità legate al traffico nelle principali arterie urbane, attraverso la realizzazione di rotatorie e alla viabilità pedonale, mediante interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi. Questo, e molto altro, è previsto nel programma.



Il terzo progetto riguarda un patrimonio culturale e architettonico della città di Policoro, il completamento dell’immobile denominato “Palazzo Gioacchino”. Restaurato tanti anni fa e poi nuovamente abbandonato a se stesso, il Palazzo verte in condizioni disastrose, causate dall’incuria e dai vandalismi che ha subìto nel corso del tempo. L’intervento che l’Amministrazione ha in serbo per questa proprietà comunale prevede numerosi lavori di adeguamento e completamento dell’edificio mediante interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, alla valorizzazione dell’architettura originale (a tal proposito l’illuminazione, il tipo di pareti, i colori e gli infissi saranno perfettamente integrati con l’ambiente circostante).

Saranno poi revisionati tutti gli impianti, compreso quello di videosorveglianza, e il restauro della facciata.



Il quarto riguarda il recupero funzionale del bocciodromo di via Umbria. Per questo immobile sono previste opere di adeguamento delle strutture e interventi sugli impianti. Inoltre, saranno effettuati lavori di sistemazione dell’area esterna al fine di migliorare l’accessibilità e la sicurezza.