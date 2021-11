I temi del lavoro, della sicurezza in tutti i posti di lavoro per contrastare gli incidenti anche mortali che si ripetono, della legalità e della tenuta sociale delle comunità della provincia di Potenza e dell’intera Basilicata sono stati discussi in un incontro che i segretari regionali di Cgil, Cisl, Uil Angelo Summa, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli hanno avuto in serata con il nuovo Prefetto di Potenza Michele Campanaro.



Si è trattato di un primo scambio di idee e valutazioni che i sindacati confederali hanno voluto per avviare un rapporto di proficua collaborazione con il rappresentante di Governo per la provincia di Potenza. Da parte dei segretari di Cgil, Cisl, Uil è stato evidenziato l’importante ruolo del Prefetto oltre che per l’ordine pubblico e la legalità più complessivamente per l’azione di mediazione in vertenze aziendali che riguardano posti di lavoro a rischio.