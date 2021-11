In merito alla polemiche che sono emerse in queste ore circa la mancanza di una cabina di regia da

perte della Regione Basilicata sul PnRr, ritengo sia giusto “Abbassare i toni”

Il Comune di Sant'Arcangelo è stato protagonista di una proposta di ecosistema dell'innovazione e

avevo relazionato anche con parte del mondo accademico chiedendo all'Unibas di guidare e di

partecipare. È stata compiuta un'altra scelta, su cui riflettere, sia nel merito che nel metodo. Ma la

scelta va rispettata. E credo non è utile a nessuno rappresentare la Basilicata con toni ed argomenti

che corrono il rischio di non presentarci al meglio alla valutazione dei progetti.

L’idea progettuale messa in campo ha come titolo: R-InnoVA: Ricerca e Innovazione per la

transizione circolare delle Aree Interne: l’HUB della Val D’Agri.

A capeggiare il progetto è Il CNR Nazionale con le sue Unità Operative: Istituto di Ricerche sulla

Popolazione e le Politiche Sociali (CNR-IRPPS); Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo

Sviluppo (CNR-IRISS); Istituto di Studi Sul Mediterraneo (CNR-ISMed); Unità Valorizzazione della

Ricerca (CNR-UVR), oltre all’ufficio di trasferimento tecnologico, mentre i partners sono 19: Centro

per le Aree interne e gli Appennini dell’Università degli Studi del Molise (Università del Molise

Centro ArIA); Comune di Sant’Arcangelo; Tramutola; Grumento Nova; Marsico Nuovo; Montemurro;

Roccanova; ASP Azienda Sanitaria Potenza; Società Italiana Telemedicina – Basilicata; Rete Turismo

Italia Jonica; Consorzio Nova Onlus; Fondazione Città della Pace; Ufficio Scolastico Regionale

Basilicata; Sofia Cocci Consulting Srls; Fondazione Appennino Ets; Food Chain SPA; Agricolus Srl;

Fondazione Quadrans

Chiedo, vista la particolarità della proposta, la quale interessa "aree interne" e sistemi sia urbano

che territoriale, che la Regione Basilicata faccia sentire il proprio peso per questa specificità nel

panorama delle proposte, almeno quelle che si conoscono, candidate nell'intero territorio

meridionale. Si aggiunge anche il fatto che la nostra idea di ecosistema dell'innovazione mette al

centro anche l'Agrifood e si pone il grande tema del creare le condizioni di qualità, di benessere, di

equità e sostenibilità per riabitare le tante "periferie" italiane ed europee.

La presenza dell'Agrifood quindi, come unica una proposta ancorata al territorio mi sollecita,

insieme agli altri amministratori locali della Val d'Agri coinvolti direttamente ed indirettamente, di

chiedere un incontro al Presidente Bardi, e al vice presidente e assessore all'Agricoltura Fanelli e

tutti gli assessori che potenzialmente possano essere coinvolti nel modello proposto. Ci rivolgeremo

anche alle associazioni rappresentative del mondo agricolo.

Chiederò di incontrare anche il Magnifico Rettore della Unibas e il direttore del CNR (Basilicata)

perché essendo fiduciosi nell'aver interpretato nel modo giusto il bando e le FAQ, mi adopererò

affinché, se dovesse esserci un esito positivo, la comunità scientifica presente in Basilicata sia

comunque in questa sfida d'innovazione ecosistemica. Anzi, annuncio, si da ora, che il 12 dicembre

la presenteremo pubblicamente a Sant'Arcangelo presso il Convento di Santa Matia di Orsoleo.



Il sindaco di Sant'Arcangelo

Ing. Salvatore La Grotta