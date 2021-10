的l grido di allarme che si levato dalla Valle del Noce, sia sulla sponda lucana sia su quella calabrese, fondato, chiaro e forte, ed unisce cittadini, istituzioni, associazioni ambientaliste ed operatori turistici, per cui non pu e non deve rimanere inascoltato. La sola notizia che possa riaprirsi un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non a San Sago di Tortora, in provincia di Cosenza, che in passato ha creato problemi all誕mbiente e tantissimi ne ha avuti con l誕utorit giudiziaria, sarebbe deprimente per tutta l弾conomia della zona, la sua effettiva riapertura sarebbe devastante.



Cos esordisce il senatore Pasquale Pepe, capo del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega.



鏑弛biettivo comune quello di far crescere i nostri territori, tutelando salute e ambiente sempre e comunque, ed in quei posti l置nica strada per farlo credere fortemente nel turismo e rilanciarlo, soprattutto dopo le terribili difficolt causate dalla pandemia, dall誕lta costa tirrenica calabrese al Golfo di Policastro, passando per la splendida Maratea, 善erla del Mediterraneo. La materia del trattamento dei rifiuti non pu essere demandata esclusivamente ai burocrati, sebbene bravi e responsabili, ma deve essere affidata al cuore della politica, per cui confido, e sono certo che si avr la loro sensibilit, che i Governatori della Basilicata e della Calabria, Bardi e Occhiuto, saranno degni interpreti del sentimento popolare. Ed in tal senso mi adoperer.