Ieri sera, previa illustrazione degli argomenti in esame da parte della Presidente dell' Associazione "Scuola & Vita", Nadia Oliva, si è ampiamente discusso sulle problematiche esposte come da invito, circa le quali l'Associazione ha atteso invano fin qui adeguata risposta alle formali richieste, anche di incontro pubblico, rivolte all'Amministrazione comunale, alla Regione Basilicata ed all'Anas.

Essendo ormai imminente l'inizio dei lavori, è emersa la necessità di insistere ulteriormente in tale richiesta e di coinvolgere le altre Associazioni presenti sul nostro territorio nonché la comunità marateota attraverso la nascita di un comitato civico.

I lavori di cui si tratta, tra Acquafredda e Sapri, interesseranno per lungo tempo la strada statale 18, con conseguenti, rilevanti problematiche di vario tipo da affrontare e risolvere grazie ad un costante, corretto rapporto tra Istituzioni e cittadini nell'interesse della comunità locale e non solo, considerata la particolare natura ed importanza di tale strada lungo la costa tirrenica della nostra Regione.



Emanuele Bianchi già Consigliere comunale