Il PCI e le migrazioni nell’Italia repubblicana

Giornata di studi



Nell’ambito delle iniziative legate al Centenario della nascita del Partito Comunista d’Italia, la Fondazione Basilicata Futuro, con il supporto e la partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania (Carical) e il patrocinio della Fondazione Gramsci e della Provincia di Potenza, ha promosso e organizzato per venerdì 8 ottobre p.v. una Giornata di Studi sul tema Il PCI e le migrazioni nell’Italia repubblicana.



L’evento, che si terrà a partire dalle ore 10 presso la Sala Consiliare della Provincia di Potenza in Piazza Mario Pagano, punta a realizzare un approfondimento scientifico e un momento pubblico di discussione sul tema del rapporto tra il PCI, inteso come grande organizzazione di massa, il territorio italiano – declinato come spazio geografico, ma anche come dimensione economica, sociale e culturale – e i fenomeni migratori (emigrazione italiana all’estero, migrazioni interne e immigrazione straniera in Italia) nell’arco temporale compreso tra il secondo dopoguerra e la fine degli anni Ottanta.



L’argomento, infatti, rappresenta un terreno di ricerca di eccezionale interesse che si muove continuamente tra l’Italia e il mondo, attraversando i Paesi dell’Europa occidentale, “tradizionali” e consolidate mete delle direttrici degli italiani verso l’estero, le città del triangolo industriale, le campagne e i movimenti di lotta dell’Italia meridionale all’indomani della fine del secondo conflitto mondiale, le discussioni in seno all’Assemblea costituente, il confronto con il centrismo, l’elaborazione sulle trasformazioni dell’Italia nel corso degli anni Cinquanta, il dibattito sull’integrazione europea, i rapporti con le sigle sindacali, i dilemmi su come organizzare i comunisti nei contesti migratori, la crisi degli anni Settanta e l’ondata del ritorno degli emigranti e la novità dell’immigrazione straniera.



Al seminario parteciperanno ricercatori e studiosi provenienti da Università e Istituti italiani ed esteri e sarà possibile seguire le tre sessioni di lavoro sia in presenza, previa esibizione del Green Pass, sia attraverso i canali social della Fondazione Basilicata Futuro e della Casa editrice Le Penseur.