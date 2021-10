ANCHE IN BASILICATA IL PD E IL CENTRO SINISTRA RICONQUISTANO IL CONSENSO DEI LUCANI



Anche in Basilicata, seppur in misura diversa, il consenso elettorale attorno al centro sinistra e al partito democratico si è manifestato in modo e evidente nei 26 Comuni lucani che sono andati al voto.



Dei ventisei Comuni sottoposti al voto dei cittadini della Basilicata in quindici comuni il risultato è stato ad appannaggio del centro sinistra e fra questi sei comuni hanno espresso un sindaco riconducibile al Partito Democratico.



Un risultato importante che come avvenuto nel resto d’Italia è frutto di un grande lavoro di unità sia nel partito democratico che nel centro sinistra.



Un risultato importante anche per il rinnovo dei prossimi consigli provinciali.



Anche con il M5S il rapporto e il confronto e’ stato improntato alla massima collaborazione pur in alcuni casi nella distinzione dei ruoli.



Due considerazioni emergono in modo netto da queste elezioni:

le coalizioni vincono non solo se sono unite ma se fanno prevalere l’interesse di coalizione rispetto all’interesse di partito.



Seconda considerazione si vince se i candidati sindaci sono ritenuti competenti, preparati e autorevoli dai cittadini anche oltre le loro appartenenze e poco importa che siano civici o di partito.



Ecco in Basilicata il partito democratico ha cercato di interpretare questo nuovo spirito di ripartenza e di unità politica per un centro sinistra vincente, moderno e credibile.



Non sempre ci siamo riusciti ma la strada è stata segnata e da questi risultati anche laddove non sono stati positivi è ripartita la riconquista della Regione Basilicata.



Un grande ringraziamento a tutti i candidati, ai volontari a tutti i dirigenti di partito che con spirito di sacrificio e di condivisione ci hanno consentito di ottenere questo importante risultato di ripartenza del centro sinistra e del partito democratico lucano.



On.le Gianni Dal Moro Commissario Regionale Partito Democratico Basilicata