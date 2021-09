Domenica 26, a partire dalle ore 19.00, presso il comitato Maglione

Sindaco, in viale G. D’Annunzio, presentazione delle liste della

coalizione e a seguire cover band

«Il nostro progetto deve riscoprire la centralità del cittadino, delle

persone» partendo da questa massima del candidato sindaco della

coalizione civica e dei partiti di centro destra Giuseppe Maglione,

Sindaco, si terrà la presentazione delle liste. Ad introdurre l’evento

lo stesso candidato sindaco che, oltre a ribadire alcuni punti fermi del

suo programma, farà un sunto ai presenti su ciò che è stato fatto

durante questa ultima settimana di campagna elettorale, sulle richieste

raccolte dai cittadini durante le passeggiate nei quartieri, “porta a

porta”, sugli incontri avuti con le differenti associazioni del

territorio.

Una serata inoltre che vuole consentire ad ogni cittadino di Melfi di

conoscere viso e nominativo di chi ha creduto opportuno candidarsi per

restituire alla città di Melfi una seconda vita e nuovi progetti. Sei le

liste scese in campo, per un totale di ben 96 candidati: Cuore Giallo

Verde, Noi per Melfi, Melfi Libera e Democratica, Forza Italia per

Maglione, Lega Salvini e Fratelli d’Italia.

Giuseppe ha detto nel suo ultimo intervento di domenica scorsa: «Posso

anche essere un bravo attaccante, posso fare goal, ma per vincere le

partite e i campionati c’è bisogno di una squadra e voi siete la mia

squadra». Ed è arrivato il momento di vederli schierati in campo.

Nell’arco dei suoi incontri nei quartieri melfitani e con le

associazioni del territorio Maglione ha chiarito, più volte, la

necessità, soprattutto verso i giovani, di creare e condividere momenti

e spazi di aggregazione, motivo per organizzare un momento di puro svago

chiudendo la serata con una cover “cafèsapor”.

Nel seguitissimo evento di domenica scorsa Giuseppe ha terminato con una

frase di Nelson Mandela: «Le menti che cercano vendetta distruggono gli

stati, le menti che cercano la riconciliazione costruiscono nazioni». I

toni distesi di questi giorni confermano esattamente quanto da lui

affermato.

A domenica!