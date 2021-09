Siamo invasi dai cinghiali. Ancora ieri mattina è avvenuto un incidente a San Costantino Albanese che ha interessato per la seconda volta in 15 giorni il Presidente dell'Associazione Culturale Enogastronomica Rifugio Pietrasasso, Nicola Lista, a bordo di una Smart. Solamente per fortuna non registriamo un morto. Distruggono i raccolti delle aziende e dei privati, mettono a repentaglio l’incolumità delle persone e degli animali domestici, fanno franare i terreni e si cibano dei rifiuti urbani. Ora è il momento di dire basta. La Basilicata è lasciata sola. O ci danno subito modo di attivare i cacciatori nell'area Parco del Pollino o denunceremo immediatamente la Regione Basilicata e il Governo nazionale.

I cinghiali oramai li si incontra in pieno centro urbano. Ovunque rappresentano un pericolo per le persone e causano gravi danni all’ambiente. Questo è il risultato di anni di assenza delle istituzioni e della politica locale e nazionale. I soli agenti della vigilanza faunistica regionale, non possono bastare per controllare il fenomeno, nonostante gli immensi sforzi che stanno facendo. Bisogna agire immediatamente prima che ci scappi il morto.



Adriana Domeniconi

Vice Presidente MDC Basilicata - Presidente MDC Matera