Il Direttivo Anci di Basilicata, in rappresentanza di Tutti i Sindaci lucani, esprime la propria solidarietà a Tutta l’Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo, in particolare al Sindaco Salvatore La Grotta, e all’Onorevole De Filippo per le macabri minacce di morte ricevute in data odierna da parte di persone vili che si sono nascoste dietro un opportunistico anonimato.

Purtroppo, si ripetono gli episodi di minacce ed intimidazioni ai danni dei Sindaci anche in Basilicata. Episodi tristi che evidenziano l’insicurezza del contesto socio-politico in cui i Primi Cittadini svolgono le proprie funzioni quotidianamente, con dedizione e competenza, nell’esclusivo interesse del bene generale dell’intera Comunità e non certo per soddisfare egoismi e bisogni dei singoli, pur meritevoli di tutela ma meramente in un quadro di interessi collettivi e diffusi.

Si auspica che a Sant’Arcangelo come in ogni Comune la dialettica politico-amministrativa e le rimostranze dei Cittadini si svolgano nei luoghi deputati e con toni e modi consoni ad una democrazia partecipata e matura, come quella che ormai da decenni vige in Italia.

Al Collega Salvatore La Grotta è rivolto il sostegno di Tutti i Sindaci di Basilicata, che lo esortano a proseguire nella sua azione amministrativa con passione e determinazione.





Il Presidente Anci Basilicata

(Andrea Bernardo)