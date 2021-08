“Il green pass obbligatorio per il personale scolastico è stato stabilito con metodo surrettizio, una sorta di consiglio che non si può rifiutare. Non siamo soddisfatti, nel metodo e nel merito. La decisione è stata presa in assoluta solitudine. Una mediazione... -->continua

L’amministrazione a guida Mascia non sta facendo mancare davvero nulla alla Città. Dopo le innumerevoli crisi di maggioranza, rimpasti di giunta, cambi di casacca, cambiali politiche pagate a danno e spregio della comunità tutta, perdita di finanziamenti per ... -->continua