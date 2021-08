Nell’immediatezza dell’incendio avvenuto a Matera in località “La Martella”, si comunica che il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata è stato in continuo contatto con l’ARPAB che è immediatamente intervenuta sul posto con la squadra di emer... -->continua

Per salvaguardare le pinete del Metapontino e decine e decine di ettari di bosco in fiamme da giorni nel Materano e persino gli uliveti della collina materana, gli agricoltori vogliono rendersi parte attiva. Nella battaglia per la prevenzione e la riduzione ... -->continua

Il Consiglio regionale è stato sciolto per mancanza del numero legale. Sulla votazione dell’articolo 2 della proposta di legge “Nuove disposizioni in materia sanitaria”, di iniziativa del consigliere Zullino (Lega), sono risultati presenti solo 10 consiglieri:... -->continua