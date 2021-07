"La scienza può e deve procedere lungo diverse vie contemporaneamente. Il dottor De Donno ha scelto di percorre la strada della trasfusione di plasma, una pratica non certo nuova che lui ha messo al servizio della ricerca di possibili cure al COVID. Per questo non possiamo non avere un debito di gratitudine verso la sua sincera dedizione, senza per questo temere di essere tacciati di negazionismo. Mi auguro che il suo lavoro non vada perduto, ma anzi sia usato per il bene di tutte le persone, a tutte le latitudini".







Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis nell'esprimere il suo cordoglio per la morte del dottor Giuseppe De Donno, ex primario del reparto di pneumologia all'ospedale di Mantova nonché studioso della cura al COVID con il plasma iperimmune.