13/07/2021 - ZES,De Bonis:"Sud si aspetta celerità dal governo"

"Ci aspettiamo dal governo un'azione rapida per mettere veramente in moto le Zone economiche speciali in Basilicata, Puglia, Calabria e Campania. Negli ultimi giorni abbiamo letto dichiarazioni sulla possibilità di estendere le ZES, e le relative disposizioni e agevolazioni,...-->continua

13/07/2021 - Consigliera di parità, designazioni effettuate in Consiglio

Il Consiglio regionale della Basilicata ha provveduto a designare (13 voti, 3 schede bianche) Ivana Enrica Pipponzi quale consigliera regionale di parità effettiva e Rossana Mignoli (10 voti e 6 schede bianche) quale consigliera di parità supplente.

Ivana...-->continua

13/07/2021 - fallita la conciliazione per i lavoratori delle pulizie del Madonna delle Grazie

Si va avanti con lo sciopero ma in una nuova data che sarà individuata a breve. Nessuna mediazione possibile questa mattina in prefettura a Matera per la vertenza dei lavoratori del servizio di pulizia, sanificazione e ausiliariato dell'ospedale Madonna delle ...-->continua

13/07/2021 - Braia: ritorni immediatamente operativo l’osservatorio disabilità

“Si continuano a umiliare le persone in difficoltà, ma noi porteremo avanti una battaglia a tutto campo e a ogni livello istituzionale per dare dignità e diritto di vivere in città lucane inclusive. Riattivare l’osservatorio regionale disabilità, istituire la ...-->continua

13/07/2021 - Viabilità lucana: tunnel di Pazzano diventa opera infrastrutturale prioritaria

Oggi l’VIII Commissione del Senato “Lavori pubblici, comunicazioni” ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'ar...-->continua