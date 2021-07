Curiose le recenti affermazioni del senatore Lomuti del M5S, con cui chiude definitivamente a possibili alleanze nel centrosinistra con Italia Viva, in vista delle prossime elezioni comunali in Basilicata. Curiose perché muovono da un giudizio a priori sulla presunta inaffidabilità del nostro partito, spingendosi perfino a parlare di mancanza di ideale e di progetto politico, senza aver mai avuto il piacere di conoscere il pensiero e forse neppure i nomi dei nostri dirigenti locali. Curiose perché provengono da un partito, il M5S, che in questi anni ha dimostrato tutto e il contrario, passando senza problemi dall'alleanza con la Lega a quella con il PD, da Ciampolillo a Draghi e, da ultimo, all'indecoroso spettacolo messo in piazza tra Grillo e Conte. Curiose perché cita Letta e Zingaretti, affermando di fatto che questa posizione è comune anche al Partito Democratico. Al di là di simili intemperanze estive, il dato di fatto, tuttavia, è che la voce di Lomuti è l'unica che si sia sentita nel vuoto assoluto del centrosinistra rispetto alle prossime elezioni amministrative. Da tempo Italia Viva ha lanciato appelli di apertura al dialogo, su progetti di rilancio anche in città come Melfi, dove l'azione amministrativa del centrosinistra manifesta da lungo tempo segni di stanchezza e difficoltà. Appelli che sono caduti completamente nel vuoto tra le forze di centrosinistra e i suoi aspiranti alleati che, anzi, hanno alzato un muro, stando ai ripetuti interventi del sen. Lomuti. Per quanto ci riguarda, noi restiamo sulla nostra posizione, già più volte manifestata, che mira a unire tutti quelli che si riconoscono in comuni radici riformiste e liberaldemocratiche, su progetti credibili di rilancio delle nostre città, insieme a rappresentanze civiche e aperti anche alle altre forze politiche che si manifestino disponibili a condividere la nostra piattaforma politica e programmatica.





Fausto De Maria e Alessia Calabrese (coordinatori provinciali di Italia Viva)