È passato meno di un anno da quando abbiamo annunciato la facoltà di medicina in Basilicata e a settembre partirà il primo anno accademico. Era uno dei punti del programma elettorale del centrodestra, come il risanamento dei conti e la trasparenza, i concorsi pubblici e la p... -->continua

"E'opportuno che la Regione Basilicata valuti con urgenza l'adozione della stessa misura adottata dalla Regione Puglia per una necessaria tutela dei lavoratori e per la sicurezza del lavoro nelle imprese impegnate nelle raccolte in condizioni climatiche e di p... -->continua

'Neutralizzare l'aumento delle tariffe dell'acqua e mettere in campo un piano di innovazione del sistema idrico più sostenibile e più efficiente'. È l'appello che 34 sindaci lucani hanno lanciato alla Regione Basilicata al termine dei lavori dell'assemble... -->continua

I consiglieri regionali di Italia Viva della Basilicata, Mario Polese e Luca Braia, insieme ai coordinatori cittadini del comitato di Melfi, Alessandro Panìco e Maria Nigro, esprimono “grande soddisfazione per l’accordo concluso tra azienda e sindacati sul pro... -->continua

Sembra che in queste ore le truppe cammellate di capitan mojito abbiano fatto carte false per spegnere sul nascere le polemiche nate dopo l’affaire che ha visto protagonisti il vigile urbano Zullino e il Comune di Rapolla. A darne notizia qualche gior... -->continua