L’assessore ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra, attraverso una nota ufficiale ha espresso le più “sincere congratulazioni” ed i “migliori auguri di buon lavoro” a nome del governo regionale e di tutta la comunità lucana nei confronti dell’avvocato lavellese Francesco Di Ciommo, per la recentissima nomina a prorettore per le relazioni con gli Alunni della Luiss “Guido Carli” per il triennio 2021-2024. Professore ordinario di Diritto Civile sempre alla Luiss, oltre che avvocato cassazionista, Di Ciommo ricopre una serie di incarichi prestigiosi, fra cui quello di presidente di Widiba, la banca online del gruppo Mps. “Nonostante il momento non semplice per il Paese e per l’ambito Accademico nel quale opera - ha continuato l’assessore Merra - posso affermare con orgoglio che la preparazione, l’esperienza e la professionalità, oltre alle doti umane che La contraddistinguono, saranno le caratteristiche migliori per poter interpretare i bisogni degli studenti e di tutto l’Ateneo e sono fermamente convinta che saprà dare giusto impulso per rendere l’Università un centro di formazione di importanza ancora più strategica”. L’assessore Merra ha infine manifestato la volontà di organizzare quanto prima un incontro con il prorettore lucano.