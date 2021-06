“Ancora una volta il sottosegretario all'Editoria, vicepresidente dei senatori di Forza Italia e coordinatore FI per la Basilicata, Giuseppe Moles è oggetto di minacce di morte. A lui la solidarietà del Gruppo Forza Italia in Consiglio regionale insieme ai sen... -->continua

Il 4 giugno il Comune di Pisticci ha inviato la propria candidatura per l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (Decreto del Presidente...

Alla fine a pagare sono sempre gli stessi.Non si tratta di un fisiologico aumento di tariffe, ma di una vera e propria stangata per famiglie e imprese lucane. Questo il commento dei consiglieri del PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli e Marcello Pittel...

Trenitalia ha da poco ufficializzato l'offerta illustrata e presentata dall'assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra, nell'ultima conferenza stampa sui treni e sui nuovi servizi per l'estate in Basilicata. Lo ha annunciato la stessa r...