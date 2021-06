Grazia Napoli è stata eletta dai giornalisti lucani componente dei rappresentanti dei soci nell’Assemblea Nazionale della Mutua Casagit Salute (Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani) e Fiduciaria per la Basilicata.

Con Grazia Napoli sono state elette nella Consulta Regionale per la Basilicata le colleghe Manuela Mele e Roberta Nardacchione.





Un ringraziamento particolare va alla collega Antonella Losignore, per il suo impegno, che siamo sicuri non si fermerà al momento elettorale.





Siamo più che certi che la collega Grazia Napoli, saprà rappresentare al meglio la Basilicata, come ha saputo fare egregiamente in tutti questi anni.





E’ un risultato che premia la continuità e l’impegno ad esclusivo servizio dei colleghi e della loro salute. La soddisfazione deriva non solo dall'affermazione delle elette ma anche dall’affluenza alle urne registrata, la più alta d'Italia.



L’Assemblea Nazionale dei rappresentanti dei soci eleggerà nella prima riunione il nuovo Consiglio d’Amministrazione