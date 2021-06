Con il comunicato stampa pubblicato sul quotidiano on line lasiritide.it del 04\06\2021 il gruppo di minoranza del Comune di Cersosimo si oppone alla creazione di un tempio crematorio nel territorio comunale senza preoccuparsi di chiedere o quanto meno di informarsi se vi è, e da parte di chi, la volontà di crearne uno. Ancora una volta la minoranza ha dimostrato la sua propensione alla falsificazione della realtà, creando allarmismi e confusione. Come già ampiamente chiarito nella nota a firma del Sindaco del 26 maggio 2021, NON VI È NESSUNO PROGETTO IN ESSERE, NEMMENO IN FASE EMBRIONALE, CIRCA LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO CREMATORIO.

Ribadiamo che sussiste soltanto una proposta pervenuta al Comune e che l’Amministrazione ha deciso di condividere con la cittadinanza. Alcuni cittadini hanno chiesto maggiori informazioni su questa tipologia di impianti, su quali siano i pro e soprattutto i contro. Per cercare di dare delle risposte a queste domande, anziché andare alla ricerca di stralci di giornali presi da internet, l’Amministrazione ha cercato di organizzare alcuni incontri pubblici con la società proponente e con esperti dell’ambiente, della salute ecc in modo da avere degli elementi certi su cui ragionare. La minoranza, ritenendo questo modo di procedere antidemocratico e addirittura dittatoriale, invece di partecipare, discutere e confrontarsi con i cittadini ha pensato bene di disertare gli incontri e di utilizzare la solita strategia del sospetto, del complotto, degli interessi nascosti, dello spettro del dio denaro che asfalta tutto e tutti.

Il gruppo di minoranza, scrive che la proposta è di “impatto psicologico ed emotivo sulla popolazione” e poi va a terrorizzare povere persone anziane affermando falsamente che da questo momento in poi a Cersosimo non si praticherà l’inumazione ma solo la cremazione!

Affidare ad un comunicato stampa una serie di interrogativi circa risvolti occupazionali, profili professionali, filtri in resina, presunti fumi inquinanti, tipologie contrattuali particolari ecc., ma come mai all’incontro con il tecnico non c’era nessuno del gruppo di minoranza?! Magari avreste potuto trovare delle risposte a qualche vostra domanda! Facile polemizzare… ben altra cosa farsi carico delle proprie responsabilità!

Asserire di danni all’ambiente e alla salute, invitando tutti i cittadini a trovare le prove di quello che scrivete navigando su INTERNET. Vi consigliamo di non considerate il web come fonte certa su cui avvalorare le vostre considerazioni: come sanno anche i bambini, nel mare magnum di Internet si può trovare tutto e il contrario di tutto, in quanto chiunque può scrivere liberamente senza preoccuparsi della veridicità dei contenuti. Del resto ultimamente sui social si legge di improvvisati poeti, predicatori, luminari dell’ambiente, esperti del diritto, tuttologi che ci offrono pillole di saggezza dalle quali emerge solo il livore e l’astio verso l’avversario di turno.

Recitate il de profundis sul turismo, ma vi siete chiesti e vi siete informati se questo è accaduto nei tanti comuni, piccoli, medi e grandi che gestiscono un impianto di cremazione?!

Ribadiamo che noi non dobbiamo convincere nessuno! Ai vari “leoni da tastiera” diciamo di stare tranquilli: l’ambiente, la salute dei cittadini, il lavoro, lo sviluppo socioeconomico stanno fortemente a cuore a questa Amministrazione che non metterà mai in atto alcuna iniziativa che potrebbe mettere a rischio il futuro della comunità o la salute dei concittadini. Concludendo, la domanda nasce spontanea: il gruppo di minoranza del Comune di Cersosimo si oppone a cosa? Alla discussione? al dialogo? alla condivisione? si oppone alla Democrazia?! Si oppone a un qualcosa che NON C’È E, RIBADIAMO CON FORZA, NON CI SARÀ se non lo vogliono i cittadini, non certo per il No di “un’opposizione con la O maiuscola, che vota sempre no, sia che la cosa sia a favore oppure a sfavore dei cittadini”!



Il gruppo di maggioranza “Cersosimo Bene Comune”