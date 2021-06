In una lettera inviata al Governatore della Regione Basilicata, Vito Bardi, all’Assessore alla Salute, Rocco Leone, e al Direttore Dipartimento alla Persona, Ernesto Esposito, il Presidente Aiop (Associazione italiana Ospedalità Privata) Basilicata, Marcello Paduanelli richi... -->continua

Dopo l'intervento di ripristino del movimento franoso all'altezza del Km 0+100 della Sp 83 nei pressi del l'hotel Booganville, per un importo di 700.000 euro, altri 800.000 sono stati stanziati dalla Provincia di Potenza con la collaborazione dei Comuni dell'A... -->continua

Questa mattina le Organizzazioni Sindacali di FIM FIOM e UILM, in relazione alla nota vertenza che coinvolge i lavoratori dello storico stabilimento ferroviario della TFA – Tito Scalo – hanno risollecitato un’audizione straordinaria nel prossimo Consiglio Regi... -->continua