"Ho avanzato una richiesta di audizione urgente del Procuratore distrettuale Antimafia di Potenza, Francesco Curcio, dinanzi alla Commissione parlamentare Antimafia. La presenza della criminalità di stampo mafioso in Basilicata, sia nel potentino sia nel materano, è confermata dalle ultime indagini condotte dallo stesso Procuratore, oltre che dal Ministero dell’Interno. La testimonianza di Curcio non deve rimanere inascoltata. Le istituzioni hanno il dovere di prestare la massima attenzione sui rilievi che ci sottopone, da servitore dello Stato".

Lo dice, in una nota, il senatore della Lega e vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia, Pasquale Pepe.

"Una forza responsabile e di Governo come la Lega intende manifestare la vicinanza delle Istituzioni e del Parlamento ai presidi di legalità, che devono essere salvaguardati e, laddove necessario, potenziati: in Basilicata, ormai è sotto gli occhi di tutti, serve una sezione della Dia. Il messaggio è quello di sempre, potente e intransigente, così come scandito dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini: la mafia fa schifo. Da questo estremo assunto devono derivare azioni di tutela della legalità degne di uno Stato di diritto come il nostro".