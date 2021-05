La quarta Commissione consiliare permanente (Politica sociale), presieduta da Massimo Zullino (Lega), riunita in modalità telematica, ha approvato a maggioranza, con l’astensione di Perrino, la delibera di Giunta n. 1006 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata - Anno scolastico 2021-2022”.

Il Presidente Zullino ha precisato che “il parere favorevole è condizionato alla richiesta di modifica per il ripristino della dirigenza all’Istituto comprensivo di Palazzo San Gervasio così come sollecitato già lo scorso anno”.



In proposito è stata audita la Dirigente del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, Ippolita Tursone. In sostanza viene confermato per l’anno scolastico 2021/2022 il piano di dimensionamento approvato con DGr n. 1450 del 29/12/2017 e successiva DGr n. 713 del 15 gennaio 2018, fatta salva l’istituzione delle scuole dell’infanzia nei plessi di Anzi e Calvello dell'Istituto Comprensivo V. Alfieri di Laurenzana così come richiesto dalle stesse amministrazioni.



La commissione ha quindi preso atto dell’atto amministrativo n.168/21- Nota Ufficio Politiche della Rappresentanza e della Partecipazione prot. n. 2612/C del 29 aprile 2021 avente ad oggetto: “Richiesta iscrizione all'Albo regionale delle Federazioni e Associazioni dei lucani nel mondo della Federazione delle associazioni e dei circoli della Campania con sede a Napoli.



La commissione ha respinto a maggioranza, con l’astensione di Perrino, la proposta di legge n. 91/2021: “Proroga della gestione delle attività riabilitative del Presidio Ospedaliero di Tricarico”, d’iniziativa dei consiglieri Cifarelli e Pittella.

In proposito il presidente Zullino ha precisato che “il servizio non verrà interrotto perché è stato già oggetto di una delibera di Giunta regionale”. Sono intervenuti alla discussione i consiglieri Cifarelli (non membro della commissione ma presente solo per esporre la pdl), Trerotola, Bellettieri, Acito e Perrino.



I commissari hanno quindi audito la Presidente dell’Associazione AGATA Volontari contro il cancro O.d.V. Mirna Bruna Mastronardi e il Presidente della Favo (Federazione delle Associazioni di Volontari in Oncologia) Francesco De Lorenzo, in merito al mancato inserimento nella Rete oncologica regionale di associazioni dei pazienti e di volontariato oncologico D.G.R. n. 144/2021.



“AGATA” è un’associazione di pazienti oncologici lucana, federata alla FAVO, operante nel volontariato oncologico con 50 volontari e circa 570 soci e dal 2017 fornisce sostegno morale e materiale ai malati oncologici. La Regione Basilicata, con delibera di Giunta regionale n. 144, lo scorso 3 marzo ha istituito la Rete Oncologica di Basilicata – ROB, recependo l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Revisione delle Linee Guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale” del 17.04.2019. Alla delibera di Giunta è seguita la determina dirigenziale di nomina del Coordinamento Generale della Rete, senza che tra i nomi, siano elencati i componenti delle associazioni dei pazienti oncologici e di volontariato oncologico della Basilicata. Di qui la richiesta della presidente dell’associazione Agata e del professor De Lorenzo.



AL termine dell’audizione il presidente Zullino, così come richiesto anche dal consigliere Polese, ha annunciato che invierà una nota all’assessore Leone e alla Giunta sollecitando l’accoglimento della richiesta posta in commissione da Mastronardi e De Lorenzo.



Successivamente la commissione ha audito il Presidente regionale della Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) Edmondo Soave in merito alla difficoltà in cui versano le scuole materne paritarie della regione Basilicata.



La Fism Basilicata in Basilicata aggrega la gran parte delle scuole materne paritarie che sono gestite da congregazioni religiose, parrocchie e associazione di genitori e svolgono un ruolo importante educativo, sociale e formativo sui territori. Le scuole materne paritarie lucane aderenti alla Fism sono frequentate da 1.200 bambini di età 3-6 anni, e da 400 bambini di età 0-3 anni accolti, i più piccoli, nelle sezioni primavera sorte all’interno delle scuole. Occupano complessivamente 150 persone tra insegnati laiche, personale amministrativo e in generale di cura.

Soave ha lamentato il taglio continuo e costante di contributi da parte della Regione, del tutto cancellato nel 2020 ed ora ripreso con lo stanziamento di 900.000 euro in tre anni per 42 scuole.



Alla discussione che è seguita sono intervenuti, oltre al presidente Zullino, i consiglieri Trerotola e Acito.



Ai lavori della Commissione hanno partecipato, oltre al presidente Zullino, i consiglieri Bellettieri e Acito (Fi), Perrino (M5s), Trerotola (Prospettive lucane), Vizziello (FdI), Polese (Iv) e Pittella (Pd).