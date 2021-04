“In relazione a un'intercettazione nella quale vengo citato, ci tengo a precisare che non ho mai conosciuto, cenato e parlato con la signora Anna Bettozzi, assurta recentemente agli onori delle cronache. Non conosco, nè ho mai cenato con gli altri protagonisti dell'intercettazione, che parlano di una cena che - come sottolineano lateralmente anche gli organi di stampa - non ha riscontro nelle indagini, al punto che non sono mai stato neanche interpellato, data la vaghezza dell'intercettazione stessa, derubricabile a millanteria. Auspico che la Magistratura faccia il proprio compito e che non si dia risalto a intercettazioni senza rilievo penale e prive di riscontri da parte degli inquirenti. Non ho nulla da nascondere e forse questo crea disorientamento in alcuni soggetti”.







E’ quanto ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.