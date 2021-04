“Garantire il lavoro, e dunque il reddito, a quante più persone possibile in un momento di crisi come questo è un preciso dovere di cui lo Stato e il Governo devono farsi carico. La contrazione dell’economia provocata dalla pandemia rischia di compromettere in particolare la tenuta dei territori del Sud. In questi giorni va aggravandosi ulteriormente la situazione dello stabilimento Stellantis di Melfi, con i suoi 7.200 lavoratori, e potrebbe esplodere in tutta la sua drammaticità. Per questo ho presentato un’interrogazione al Ministro Giorgetti, affinché si venga in aiuto di una regione, la Basilicata, già penalizzata dalle attività estrattive”.







Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis, il quale ha presentato un’interrogazione al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti in merito allo stabilimento Stellantis (ex FCA) in provincia di Potenza: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Sindisp/0/1210664/index.html







“Al Ministro – spiega il senatore – ho chiesto se vi sia l’intenzione di istituire un tavolo tecnico con il gruppo Stellantis, le istituzioni locali e le associazioni di categoria per un confronto sulle migliori soluzioni da adottare per i lavoratori, volte ad un ampliamento di investimenti e a politiche industriali ecosostenibili; quali urgenti iniziative intenda assumere per scongiurare il ridimensionamento dello stabilimento di Melfi ed eventuali riorganizzazioni strutturali, che avrebbero sicuramente conseguenze negative sui livelli occupazionali e sull'intero sistema lavoro e dell'economia della Basilicata”.