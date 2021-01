E’ stato pubblicato dalla “Regione Basilicata” l’avviso pubblico relativo ai contributi forfettari rivolto alle imprese agricole. “Il presente avviso è finalizzato a supportare le imprese agricole dell’area, alle prese con le difficoltà causate dall’attuale emergenza causata dal Covid19, con l’obiettivo principale di assicurare loro ulteriore linfa vitale per poter garantire un servizio essenziale di produzione di beni di prima necessità”. Tale linfa vitale, erogata sotto forma di bonus, consentirà alle imprese agricole dei comuni dell’area di far fronte alla liquidità necessaria a fronteggiare i maggiori costi complessivamente riconducibili alle crescenti difficoltà di avvicinamento al mercato create dalla pandemia in atto. Contestualmente, si raggiunge anche l’obiettivo secondario, ma non meno importante, di assicurare ai consumatori dell’area prodotti sani e di qualità”. E’ quanto sottolineato tra gli obiettivi principali a sostegno dell’agricoltura. Tra i più soddisfatti su quanto emanato, è certamente l’assessore all'agricoltura e alle attività produttive di Sant’Arcangelo, Antonio Martorano: “siamo felici di essere riusciti ad ottenere una congruente somma di dotazione finanziaria riferita al Programma Operativo Val d’Agri - Senisese, avente ad oggetto l’approvazione di un documento tecnico-operativo denominato < > che intende promuovere interventi a sostegno dell’agricoltura in Area POV. La quota spettante a Sant’Arcangelo è di ben 257.464 euro, risultando così il terzo comune (su 35), interessato maggiormente da questo sostegno. Il mio impegno così come quello dell’amministrazione comunale, naturalmente continuerà ad essere incessante come sempre ritenendo che mai come in questo periodo storico, è doveroso ed essenziale partecipare a tavoli tecnici con i componenti della Regione per assicurare, assieme a quest’ultimi, un supporto reale e solerte verso le aziende agricole. Approfitto inoltre di questo spazio, per invitare tutti i miei concittadini, ma non solo, a visitare il link: www.comune.santarcangelo.pz.it/avviso-tari/, dal quale è possibile accedere una misura straordinaria sempre della Regione Basilicata, a favore delle imprese e dei professionisti connessa alla tassa sui rifiuti”. Qui il bando completo



