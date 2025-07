“Ci sono le schede dei progetti, le procedure, i comunicati e le audizioni in II Commissione consiliare in cui abbiamo ascoltato amministratori e tecnici. Oltre tutto questo, mettiamo piedi, testa e cuore nelle cose che si stanno realizzando. Si leggono le carte e si ascolta, ma poi le scarpe devono sporcarsi. Per questo abbiamo voluto fare un sopralluogo a Monticchio e al borgo di Monticchio Bagni”.



Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:



“Ringrazio il Sindaco di Rionero in Vulture, gli Assessori, il Presidente del Consiglio comunale, i Consiglieri e l’Amministrazione che si è resa disponibile con i tecnici al seguito. Questo è il progetto che si sta realizzando, finanziato dal cosiddetto Bando Borghi: un bel progetto che speriamo, per il punto avanzato di realizzazione in cui si trova, sia accompagnato dal sostegno con serenità al termine, nel rispetto delle scadenze del PNRR, a giugno 2026. Va fatta dunque una ulteriore riflessione insieme alla Regione Basilicata e all’Amministrazione comunale affinché con le altre istituzioni rappresentative nel territorio ci si faccia trovare pronti agli appuntamenti successivi, già da ora, senza attendere il 2026. La Regione si attivi per avviare un Tavolo di discussione finalizzato a garantire continuità al percorso di valorizzazione di un’area strategica per l’offerta turistica e per rilanciare ulteriormente Monticchio, fortemente connesso alla funzione della missione anche del Parco del Vulture che sta vivendo una fase di transizione; ma anche rispetto all’idea che da più parti è stata avanzata di candidatura di Melfi a Capitale della cultura italiana nel 2028.”



“Ma ho sempre detto a proposito di questo bando – conclude Lacorazza – che sarebbe necessario dimensionare bene le aspettative quando si utilizza il termine ‘ripopolamento’ e porsi il tema della gestione post realizzazione degli investimenti. Di questo, l’Amministrazione comunale è ben consapevole, anche perché credo che i temi siano di interesse nazionale. Per questo è importante continuare a seguire l’evoluzione di questa sfida ed è quello che faremo offrendo attenzione e collaborazione”