Il consigliere regionale Gianuario Aliandro esprime “il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa del sottufficiale Vincenzo Gorgoglione, originario di Policoro, caduto a soli 35 anni nell’adempimento del dovere mentre era in missione nel Mediterraneo Orientale a bordo della fregata Carabiniere”.



“La notizia della morte del giovane militare – afferma Aliandro - ha profondamente colpito tutti noi. Vincenzo Gorgoglione ha rappresentato, con la sua dedizione e il suo impegno quotidiano, l’esempio più alto del servizio allo Stato. Esprimo vicinanza e sincera partecipazione al dolore dei familiari, che perdono un figlio, un fratello, un uomo coraggioso.”



Aliandro ha voluto rivolgere “un pensiero speciale anche allo zio del militare, Nicola Sanapo, dipendente del Consiglio Regionale della Basilicata”. “In questo momento di grande tristezza, mi stringo con affetto e solidarietà attorno a Nicola Sanapo, collega stimato e uomo di grande sensibilità, al quale va tutto il mio sostegno, umano e istituzionale.”



“Alla famiglia di Vincenzo – conclude Aliandro - va il nostro abbraccio più sincero e il nostro ringraziamento per aver donato al Paese un servitore dello Stato che ha sacrificato tutto per la sua missione. Onorare la memoria di Vincenzo significa non dimenticare mai chi indossa una divisa con spirito di sacrificio e amore per l’Italia.”