“Respinto al mittente il tentativo di forzare regolamenti e buon senso da parte della maggioranza di centrodestra. Torna in Giunta l’atto con cui si provava ad accrescere il potere gestionale della presidenza della Regione”. Lo dichiarano i componenti di minoranza della Prima Commissione consiliare ‘Affari istituzionali’, Roberto Cifarelli (Pd), Mario Polese (Iv), Gianni Leggieri (M5s) e Carlo Trerotola (Pl) a margine dell’approvazione della pregiudiziale presentata dallo stesso Cifarelli sullo ‘Schema di regolamento ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata’. “Nonostante la scorrettezza del presidente della Commissione, Pasquale Cariello - proseguono i 4 consiglieri di minoranza - che ha provato in mattinata, con decisione arbitraria e anti democratica, a non consentire il voto sulla pregiudiziale all’ordine del giorno per timore di palesare la non tenuta della maggioranza la ‘legalità’ ha prevalso. Nella prosecuzione pomeridiana della riunione infatti, nulla ha potuto Cariello per evitare il tracollo della maggioranza su un atto che evidentemente ora torna in Giunta dove dovrà essere per lo meno riformulato se non ritirato del tutto”. Cifarelli, Polese, Leggieri e Trerotola aggiungono ancora: “Per quanto ci riguarda ha prevalso il buon senso con il centrodestra che risulta quanto mai in affanno a proseguire nella propria azione costellata di sotterfugi e forzature al limite dei regolamenti. La pregiudiziale, infatti, è stata votata dalle minoranze ma anche dal consigliere della Lega Massimo Zullino”. “L’auspicio è che quella di oggi sia una lezione utile per chi crede di potere disporre a proprio piacimento degli organismi consiliari per procedere a colpi di maggioranza allo smantellamento del sistema democratico della Regione”, concludono i quattro consiglieri di minoranza.