Dopo diverse missive ed una petizione che ha raggiunto oltre 1500 firme di Lucani, con grande soddisfazione, nonostante il tema delicato, è stato varato il Piano Aziendale della Asp di Potenza che con delibrazione n. 755/2000 del Direttore Generale ha individuato tra le strutture potenzialmente destinabili alla seconda fase dell’emergenza sanitaria anche l’Ospedale di Muro Lucano sul quale sarebbero previsti lavori di adeguamento per interventi pari a € 1.300.000,00, per un totale di 103 posti letto.

Considerando il fabbisogno di personale stimato per l’attivazione delle strutture regionali, sarebbe previsto per ogni modulo di 20 posti letto, n. 10 infermieri, n. 10 OSS e n. 3 medici.

Sicuramente, c’è ben poco da festeggiare visto il periodo, ma questa revisione della rete assistenziale è sicuramente una prima grande risposta per l’intera Basilicata Nord Occidentale, un tassello importante in termini sanitari per l’intero territorio, nonché una grande opportunità di sviluppo.