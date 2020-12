A seguito della delibera di G.C. n. 115 del 05.12.2020 parte oggi ufficialmente l'edizione natalizia del progetto "PerDopo - riattivazione dell'economia locale", che tanto successo ha avuto nella scorsa primavera e nell'ambito del The Innovation in Politics Awards 2020 (progetto tra i primi dieci europei nella categoria Economia). Il progetto è finalizzato a sostenere la spesa dei cittadini di Latronico e incentivarne i consumi presso le attività commerciali del territorio che a causa dell’emergenza COVID19 e delle restrizioni conseguenti stanno subendo gravi danni economici.

Il funzionamento è semplice: un cittadino può effettuare entro il 06.01.2021 un versamento (detto "pagamento natalizio anticipato") da € 10, 20 o 50 sul conto corrente degli esercizi commerciali di I° livello aderenti. A seguito di tale versamento il cittadino che ha effettuato il pagamento anticipato potrà ritirare presso il Comune, dal 07.01.2021, un buono di pari valore da spendere presso l'esercizio commerciale al quale ha effettuato il pagamento anticipato.



“La riproposizione di questo progetto in veste potenziata è simbolo della vicinanza dell’Ente a tutte le attività commerciali ed ai cittadini - commenta il Vicesindaco e promotore del progetto Vincenzo Castellano – che vivono momenti molto difficili data la perdurante crisi derivante dal COVID19. Il Comune di Latronico cerca di fare la sua parte, nonostante i pochi fondi a disposizione, per supportare chi da sempre anima il proprio territorio ed in questo momento è in grave difficoltà”.



L'edizione natalizia del progetto presenta inoltre una importante novità, segno della volontà di rendere inclusivo nel maggior grado possibile. E' stata infatti prevista una “somma minima garantita” di pagamenti natalizi ammontante ad € 250,00: nel caso in cui un’attività riceva pagamenti natalizi anticipati per un totale minore a tale somma l’Ente la integra erogando nei confronti di tali attività l’equivalente della differenza in buoni “AttivitàPerDopo” spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti di II° livello.



“L’introduzione di questa clausola – aggiunge l’Assessore Franca Gesualdi che ha collaborato nell’ideazione del progetto – fa raggiungere all’iniziativa un grado di interesse e incisività notevole, oltre a garantire, in questa difficile congiuntura storica, un supporto concreto ai cittadini ed imprenditori del nostro territorio comunale”.