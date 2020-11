“Dopo aver fatto effettuare da personale dell'ASP all'incirca 420 tamponi (circa il 12% della popolazione residente) facciamo un ulteriore passo in avanti organizzando la prima campagna di screening con tamponi antigenici rapidi. L'effettuazione del tampone è gratuita per i residenti nel Comune di Latronico. Puntiamo a coprire il maggior numero possibile di cittadini, per la tranquillità di tutti e per evitare sovraccarichi alle strutture sanitarie. Da oggi è possibile prenotarsi”. Lo fa sapere il vicesindaco Vincenzo Castellano.