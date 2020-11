Il Segretario Nazionale dei Metalmeccanici dell’Unione Generale del Lavoro, Antonio Spera, ha riunito in video conference i quadri dirigenti della federazione nazionale, unitamente ai responsabili Ugl settore auto. “L’incontro è stato voluto fortemente dalla Segreteria per informare i dirigenti sulla data dell’assemblea, il 04 gennaio p.v., tra Fca-Peugeot. Stellantis – dichiara Spera - il quarto gruppo mondiale del settore auto che nascerà dal matrimonio tra Fca e Psa, avrà la sede in Olanda, la fusione dovrà essere completata entro il 30 giugno 2021. La convocazione delle assemblee rappresenta una tappa cruciale nel percorso avviato tra i due gruppi e soprattutto dovrebbe dare semaforo verde all’aggregazione. La fusione tra i due gruppi porterà alla nascita di un colosso nel settore che dovrebbe diventare il quarto costruttore di auto al mondo con 8,7 milioni di veicoli venduti nel 2018, 180 miliardi di ricavi e oltre 400 mila lavoratori dipendenti. Un gruppo che si troverà a ridosso di importanti marchi. Siamo ad una svolta storica nell’ambito della fabbricazione automotive – prosegue Spera -, per l’Ugl due colossi produttori automobilistici, i gruppi Fca e Psa, uniscono le forze creando un leader mondiale in una nuova era della mobilità sostenibile, della guida autonoma e connessa. L’Ugl esprime ottimismo su tale importante operazione: i nostri dipendenti, le nostre persone hanno un tratto in comune, quello di guardare alle sfide come opportunità da cogliere perché rappresentano la strada per renderci ancora migliori nel fare quello che facciamo andando a rilanciare il nostro marchio made in Italy, che per l’o.s. continuano prioritariamente ad essere ribaditi. Sarà il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il terzo in base al fatturato, il gruppo genererà sinergie annuali che a regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro, senza chiusure di stabilimenti in conseguenza dell’operazione e con un flusso di cassa netto positivo già nel primo anno. Per l’Ugl è sinonimo di una lungimiranza, veduta lunga che apre la strada di un nuovo gruppo di dimensioni e risorse globali. Volumi, redditività e tecnologia – conclude il Segretario Spera - , portando a fronte di ben determinate condizioni ad una nuova evoluzione, strategica, dei marchi, dove l’Ugl vede una positiva opportunità per i lavoratori di entrambi i Gruppi”.