A Lagonegro, in 4 giorni siamo passati da 18 a 40 casi, tutti gli anziani ospiti della casa di riposo Sorriso V, “privata e non convenzionata con la Regione”, e 10 operatori sono risultati positivi, un paziente, trasferito a Potenza è deceduto presso l’Ospedale San Carlo, nulla si sa sulla causa del decesso della settantenne avvenuto nei giorni scorsi.



L’ordinanza sindacale n. 6 del 13 novembre u.s. chiude i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo in quanto è stato registrato l’esito positivo di un tampone effettuato da un alunno.



La nota prot. N. 201372/13°2 del 24/10/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona invita i Sindaci di Basilicata a porre particolare attenzione verso le residenze per anziani con la verifica della sussistenza dei requisiti minimi all’esercizio per l’emergenza pandemica.



Siamo di fronte ad un focolaio epidemico SARS-CoV-2 sviluppato



all’interno della casa di riposo Sorriso V.



È necessario salvaguardare la salute degli ospiti e degli operatori della casa di riposo Sorriso V.



ESPRIMIAMO SOLIDARIETÀ E CONFORTO AGLI OSPITI



AI LORO FAMILIARI E AGLI OPERATORI



È necessario bloccare il focolaio per salvaguardare anche l’intera comunità di Lagonegro.



È necessario attuare operazioni di tracciamento sugli alunni dell’Istituto Comprensivo e su altri concittadini che, sottoposti a tamponi abbiano dato esito positivo, per scongiurare che questi abbiano avuto rapporti con ospiti o lavoratori della casa di riposo Sorriso V.



Chiediamo al Sindaco di Lagonegro un report dettagliato su quanto accaduto nella casa di riposo anche in merito alle modalità con le quali è stato gestito e potenziato l’organico ed ogni altra notizia utile riguardante la sicurezza degli ospiti e degli operatori.



PER TUTELARE E PROTEGGERE OSPITI - OPERATORI DELLA CASA DI RIPOSO E L’INTERA COMUNITÀ DI LAGONEGRO IL SINDACO, IN PRESENZA DELL’INSORGENZA DI UN FOCOLAIO EPIDEMICO SARS-COV-2, VERIFICHI, CON LA COMPETENZA DELL’AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE, LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLA CASA DI RIPOSO IN PRESENZA DI POSITIVI AL COVID 19.



SIANO TUTELATI E PROTETTI GLI OSPITI.



SIANO GARANTITE CONDIZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA.



SIA TUTELATA LA COMUNITÀ.







Gruppo Consiliare Cantiere Lagonegro



Dott. Arch. Antonio Brigante



Dott. Avv. Concetta Iannibelli