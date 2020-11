In riferimento alla situazione emergenziale determinatasi nella Casa di Riposo “San Vincenzo de Paoli” ubicata in corso Trieste, 17 nella città di Melfi, e al fine di salvaguardare i n.29 ospiti risultati positivi al Covid, tutelare gli operatori, sanificare e mettere in sicurezza la struttura, la scrivente Camera del Lavoro, promuove istanza nei confronti delle competenti strutture della Regione Basilicata e dell’Azienda Sanitaria affinché si intervenga con la massima urgenza ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, normative e regolamentari.

Il propagarsi del contagio nelle Case di Riposo obbliga tutte le Istituzioni ad adoperarsi con tempestività ed efficacia per individuare soluzioni celeri con procedure automatizzate capaci di garantire con immediatezza l’applicazione di misure precauzionali e protocolli terapeutici con presa in carico dei pazienti positivi, sanificazione degli ambienti di lavoro e messa in sicurezza per gli operatori e le comunità coinvolte. Ogni ritardo può rischiare di accentuare i contagi e far aggravare le condizioni cliniche dei pazienti, come purtroppo ci dimostrano i troppi casi accaduti in occasione della prima ondata pandemica in Lombardia.

Per questa ragione ricercando ogni utile cooperazione istituzionale e amministrativa tra Comuni, Ambiti Territoriali, Distretti Sanitari, USCA e Regione Basilicata, è indispensabile agire con urgenza seguendo una pianificazione emergenziale specifica per le Case di Riposo, RSA e Case Alloggio per gli anziani.



Il coordinatore

Michele Petraroia