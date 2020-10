Il sindaco del comune di Roccanova Rocco Greco ha comunicato che ''in attuazione del piano per il diritto allo studio per l'anno scolastico in corso, piano approvato dalla giunta comunale, a decorrere dal 26 ottobre 2020 è stato attivato il servizio di mensa scolastica. Il servizio sarà erogato applicando tutte le misure sanitarie per evitare ogni rischio di esposizione al Covid. Le tariffe di contribuzione delle famiglie utenti, parametrate per fasce di reddito, sono state rideterminate in considerevole diminuzione rispetto agli anni precedenti. L'acquisto dei buoni mensa per ciascun alunno può essere effettuato presso la sede del Comune''.