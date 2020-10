Lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 11.30 presso l’ingresso del tribunale in via Aldo Moro a Matera è in programma la conferenza stampa di Maurizio Bolognetti sul tema: “A proposito della Giunta Bennardi e del Palazzo di Giustizia di Matera. Questioni di opportunità e di incompatibilità nella città dei Sassi”.



''Era opportuno nominare tra gli assessori della Giunta Bennardi il fratello di un magistrato che presta servizio nel Palazzo di Giustizia di Matera? Il Csm e il ministro della giustizia Bonafede intendono rispondere alle questioni che ho a più riprese posto in questi mesi e negli ultimi anni, in relazione a quelle che appaiono essere patenti situazioni di incompatibilità ambientale che coinvolgono magistrati in servizio in Basilicata? Il Gip di Matera, in un recente provvedimento con il quale ha prosciolto persone indagate da magistrati in servizio presso la Procura della città dei Sassi, ha parlato di assenza di “buon gusto”. Ecco, appunto, ma le questioni di “buon gusto” riguardano solo civili indagati in inchieste senza fondamento o anche alcuni magistrati e relativi familiari? Ne parleremo lunedì mattina a Matera''.



Maurizio Bolognetti

Segretario di radicali Lucani

Consigliere dell’Associazione Coscioni

Membro del Consiglio generale del Partito Radicale