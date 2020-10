Raffaele Fanelli, iscritto del Partito Democratico Basilicata, con un comunicato ufficiale esprime la proprie adesione al progetto “ PD Base Riformista Basilicata”. Ecco il comunicato inviato agli organi di stampa.



“Alla luce del risultato della direzione PD affrontata lo scorso 1 Agosto e in questi lunghi mesi di riflessione seguite dalla tornata elettorale delle Amministrative appena concluse e che, mi hanno visto appoggiare di persona, per stima la candidatura dell’ Avvocato Silvio Toma alla carica di primo cittadino della mia comunità Sant’Arcangelo, e ragionandone discutendone insieme all’Onorevole Salvatore Margiotta guida sicura di un Partito Democratico non solo nuovo ma più forte e rinnovato che potrà affrontare solo così il vicino e prossimo Congresso. Io Raffaele Fanelli unico referente Pd effettivo sul territorio e già facente parte di un Direttivo Provinciale aderisco pienamente al progetto politico chiamato PD Base Riformista Basilicata che mi vede “in toto” unico referente nel comprensorio di Sant’Arcangelo e nella Val d’Agri. Si tratta di un progetto avvincente una vera sfida che, sono sicuro solo affianco ad una persona umile e competente come l’On Margiotta, insieme possiamo vincere, contro l’avanzare delle destre e dei populisti. Insomma si imbocca un nuovo binario per il PD anche a livello valdagrino oltre che, una forte voltata di pagina a livello regionale. Dopo il Congresso vorrei che, con i nuovi tesserati si aprisse un Circolo finalmente dedicato come luogo fisico nostro di incontro e di dibattito, di confronto cittadino e spero con una grande inaugurazione alla presenza di tutti i dirigenti di partito quali nuovi Segretari e Sindaci e in particolare dell’Onorevole Margiotta al mio fianco ovviamente”.



Carlino La Grotta