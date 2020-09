14/09/2020 - Perretti: “La pratica dei diritti civili è un valore universale”

“A poco più di 24 ore dall’uccisione in Campania di Maria Paola per mano dell’odio transfobico del fratello, il Consiglio comunale di Potenza ha approvato una mozione per impegnare il Sindaco e la Giunta a manifestare presso il Parlamento la propria opposizione al DDL Zan, i...-->continua