Lunedì 14 settembre 2020, alle ore 9.00 presso il Matera Hotel, la lista civica Matera

2029 ha organizzato un incontro/confronto con il Vicepresidente della Camera dei deputati, on. Ettore Rosato.

Parteciperanno le rappresentanze delle associazioni di categoria, sindacali e produttive e l'associazione Matera Ferrovia Nazionale. L’incontro, dal taglio operativo, affronterà le emergenze che riguardano la città di Matera.

La forza civica raggruppata in Matera2029 mette a disposizione del futuro della città di Matera le proprie relazioni regionali e nazionali al fine di costruire una programmazione e una amministrazione che sappia guardare oltre i propri confini e, dopo l’anno da Capitale Europea della Cultura, continuare a investire in sinergia con Parlamento e Governo, su infrastrutture, servizi, competenze che posizionano la città in maniera baricentrica rispetto alle Basilicata, alle regioni del Sud e al mediterraneo stesso.

Sarà presente il candidato a sindaco della Lista Matera2029, Luca Braia.