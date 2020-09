Mi addolora e ci addolora tanto la prematura scomparsa di Nicola Lovallo, storico dirigente del Partito Democratico di Basilicata, da tanti anni amministratore amato della città di Potenza.

La comunità lucana e il Partito Democratico tutto perdono un dirigente esemplare per altruismo e generosità, amministratore attento e sempre disponibile, di indiscutibile spessore politico e passione civi , sempre impegnato per il bene comune.

Il Partito Democratico di Basilicata ricorderà sempre Nicola per il grande esempio di umanità che ha caratterizzato la sua passione politica e che, sono certo, resterà da esempio e riferimento per noi tutti e per le nuove generazioni.

Alla famiglia il mio caloroso e personale cordoglio ma anche quello di tutto il Pd lucano per la incolmabile perdita del caro Nicola.

Commissario Pd Basilicata

Sen. Dario Stefàno