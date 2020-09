Con il rinnovo delle cariche del Cotrab e l’elezione di Vinella, profilo di spessore nel settore dei trasporti nazionale, si è sperato ci fosse una netta rottura con la passata gestione, invece ci ritroviamo nella continuità assoluta che non fa ben sperare in una ripresa delle normali relazioni industriali.



E’ veramente deleterio constatare che ancora una volta sono i lavoratori a pagare le conseguenze del caos che regna sovrano nei Trasporti in Basilicata.



Puntualmente arrivano tristissime notizie che i lavoratori dipendenti delle consorziate del Cotrab rischiano di non percepire i regolari stipendi perchè “ il Consorzio, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo da parte della regione/provincie, della gravità della situazione a seguito dell’emergenza Covid-19 che ha creato aggravi dei costi per ottemperare alla normativa sulla sicurezza e la riduzione dei ricavi dalla bigliettazione, non potrà più garantire la continuità nel pagamento delle spettanze ai lavoratori.”



La UILTRASPORTI, sin dal mese di ottobre 2018, ha più volte diffidato il Cotrab al pagamento delle mensilità, denunciando con fermezza “l’insostenibile incapacità di essere propositivi e attenti su cosa sta accadendo nel sistema dei trasporti in Basilicata”.



Abbiamo più volte sollecitato l’ENTE Regione a sedersi congiuntamente con le Organizzazioni Sindacali e Aziende per trovare idonee soluzioni specie in questo momento di emergenza che richiede massima attenzione e rispetto nei confronti dei lavoratori che continuano a svolgere, a volte anche al limite della sicurezza, la loro attività mettendo a rischio continuamente la loro salute e quella dei propri nuclei famigliari.



Troppi incontri si sono avuti tra Ente Regione e Cotrab per cercare di giungere ad un accordo contrattuale che potesse garantire, in questa fase di preparazione della nuova gara per il TPL, una tranquillità nel pagamento di quanto dovuto per il servizio di mobilità. Purtroppo si è ancora in una fase di trattativa che nella riunione convocata per oggi dal Presidente Bardi con il Consorzio si spera possa giungere ad un accordo che dia ossigeno al sistema.



Intanto, per evitare che si possano ripetere gli errori del passato e considerare finalmente il sistema dei trasporti come bene di tutti e non solo di alcuni soggetti che hanno, negli anni, hanno destabilizzato la gestione, abbiamo avviato la procedura di raffreddamento con Cotrab.

Antonio Cefola

Segretario Generale Uiltrasporti Basilicata