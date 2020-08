A San Giorgio Lucano saranno tre le liste in lizza per le prossime amministrative. Patrizia Morano è la candidata sindaca della lista ‘’Voi e noi- Insieme per tutti’. “L’idea è quella di dar vita ad una comunità ‘vera’- spiega in una nota- dando una svolta ma continuando a perseguire e portare avanti i progetti virtuosi già avviati in passato, nel nome della continuità. Per una ulteriore crescita del nostro paese, per rafforzare il senso di comunità e perseguire obiettivi sempre più ambiziosi nel nome dello sviluppo’’.

I candidati consiglieri sono: Calabrese Elena

Ursi Egidio

Viceconte Stefania

De Matteis Attilio

Forastiero Mario

Lacanna Salvatore

Natale Giovanni

Lauria Maria Giuseppina

Abitante Pietro